Иран разочарован обвинениями со стороны ЕС в покушении и попытке терактов

МИД Ирана в ответ на санкции ЕС из-за событий в Дании и Франции заявил, что разочарован беспочвенными обвинениями и необоснованными опасениями европейцев.

"Необоснованные обвинения, такие как покушения и попытки терактов в Европе, были беспочвенными и удивительными с самого начала. Мы разочарованы такими обвинениями и обеспокоенностью европейцев, в то время как в самой Европе действуют террористические и преступные группировки", - говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном на официальном Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



МИД Ирана выразил надежду на то, что ЕС подойдет к проблеме терроризма "с реалистичным взглядом", в отличие от тех, кто пользуется "двойными стандартами".

Отвечая на опасение ЕС стремлением Тегерана увеличить точность и дальность своих ракет, МИД ИРИ заявил, что деятельность Ирана носит исключительно оборонительный, сдерживающий и национальный характер, и этот вопрос "никогда не был и не будет на повестке дня переговоров Ирана с другими странами".

Ранее в понедельник ЕС официально сообщил о включении в список санкций двух физлиц и одного юрлица в связи с "враждебной деятельностью" Ирана на территории ряда стран Евросоюза. Диписточник в Брюсселе еще в начале декабря заявлял, что главы МИД стран ЕС планируют согласовать расширение ограничительных мер против Ирана из-за событий в Дании и Франции, власти которых обвиняли иранские спецслужбы в причастности к покушениям и попытке теракта.

Совет ЕС также одобрил заявление по Ирану, в котором призвал власти этой страны воздерживаться от испытаний баллистических ракет, обеспечить нераспространение соответствующих технологий в регионе, а также выразил опасение стремлением Тегерана увеличить точность и дальность своих ракет.

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