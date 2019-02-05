Сильный пожар в Париже, много погибших и пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 февраля 2019 10:25 255
09:49
В жилом доме в Париже произошел сильный пожар. Об этом сообщает RTL, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным радиостанции, при пожаре погибли семь, пострадали около 28 человек.
Как отмечается, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
В настоящее время причина возгорания пока неизвестна.
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10:25
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