Гоночные автомобили взорвались во время старта на чемпионате по дрэг-рейсингу - ВИДЕО
Во время соревнования по дрэг-рейсингу, организованного в городе Перт (штат Западная Австралия) 4 февраля, два экспериментальных болида взорвались во время старта, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Гонщик Мэтт Абель не пострадал, когда его болид взорвался на самом старте заезда, который завершал соревнование и являлся показательной гонкой среди необычных автомобилей.
Конкурента Мэтта, успевшего проехать несколько десятков метров, постигла та же участь и его транспортное средство развалилось на куски.
Удивительно, но и Абель, и его соперник вышли из инцидента невредимыми, хотя этого нельзя сказать об их экспериментальных болидах.
По словам гонщиков, защитное снаряжение, которое они носили, помогло защитить их от огня.
Драг-рейсинг (дрэг-рейсинг) является соревнованием, в котором принимают участие два гонщика. Длина спринтерской дистанции составляет 402 метра.
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