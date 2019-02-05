В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что землетрясение произошло в 08:18 по местному времени.
О жертвах и разрушениях не сообщается. Согласно данным СМИ, сегодня в ряде провинций Турции также были зафиксированы подземные толчки.
Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.
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