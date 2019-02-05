Оперный певец вызвал восторг саудовцев - ВИДЕО

Знаменитый итальянский оперный певец на днях произвел фурор в Саудовской Аравии не только своим голосом, но и уважением к арабской культуре.

Незрячий оперный певец-тенор Андреа Бочелли выступил в Саудовской Аравии в рамках проводившегося в концертном зале Аль-Уля Марайя музыкального фестиваля.

Помимо знакомого многим любителям классической музыки и оперы голоса, Бочелли впечатлил саудовцев своим внешним видом - итальянский певец вышел на сцену в традиционном арабском головном уборе, шемаге, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

"Это мое первое выступление в Саудовской Аравии, и я очень рад великолепному приему и гостеприимству со стороны организаторов и прекрасной аудитории", - сказал сам Бочелли о своем выступлении в королевстве.

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