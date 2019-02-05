Brexit может оставить без работы сотни тысяч людей

По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), Brexit может привести к тому, что около 700 тысяч человек, занятых в туристической сфере, останутся без работы. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным WTTC, если Brexit пройдет без заключения соглашения о будущих отношениях, то под угрозой будут порядка 308 тысяч рабочих мест в сфере туризма в Великобритании и 399 - в других странах ЕС.

Прогноз WTTC, представляющий сектор путешествий и туризма во всем мире, базируется на данных Международного валютного фонда.

Глория Гевара, президент и главный исполнительный директор WTTC, сказала, что "жесткий Brexit" окажет существенное влияние на один из наиболее значимых секторов экономики Великобритании".

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