Бегун чудом спасается от несущегося на него автомобиля - ВИДЕО

5 февраля 2019 13:21

Шокирующие кадры попали на камеры видеонаблюдения. И про этого мужчину точно можно сказать, что он родился в рубашке, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инцидент произошёл в Китае. Мужчина вечером вышел на пробежку, и она едва не оказалась для него последней. На кадрах видно, как несущийся на полной скорости автомобиль пробивает ограждение и мчится на не успевшего осознать неожиданную опасность бегуна. Ему чудом удаётся не попасть под колеса и отделаться незначительными травмами и сильным испугом.

Водителем белого "лендровера" оказался 55-летний мужчина, который в итоге получил травму головы, пишет wap.qz96811.com. Предположительно, накануне он употреблял алкоголь. Также в ДТП пострадал старик - у него оказалось сломано несколько ребер.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Появилось пугающее видео, где бегун чудом спасается от несущегося на него авто

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az