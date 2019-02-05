В США мужчина погиб из-за взрыва электронной сигареты

Молодой житель американского города Форт-Уэрт, штат Техас скончался от взрыва электронной сигареты. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Fort Worth Star-Telegram.

Как пишет издание, 24-летний американец сидел в машине после покупки новой электронной сигареты. По словам его бабушки, когда он попытался использовать электронную сигарету в первый раз, произошел взрыв.

Молодой человек был доставлен в больницу, где он скончался спустя два дня после инцидента. По словам медиков, причиной смерти стало "проникающее ранение", полученное при взрыве. Кроме того, врачи утверждают, что, еще находясь в машине, он перенес инсульт, что привело к кровоизлиянию в мозге.

Бабушка погибшего рассказала, что он не был курильщиком и страдал от астмы. Ему рассказали, что существуют вид электронной сигареты, который, якобы, помогает устранить симптомы заболевания.

Следователи сообщили, что причиной взрыва электронной сигареты стали неполадки с аккумулятором.