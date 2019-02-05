Неприметное бревно в лесу приковало взгляды сотен пользователей сети - ВИДЕО

Бревно из Франции оказалось в эпицентре жизни лесных животных из-за своего удачного расположения. Упавшее дерево стало мостиком через ручей для многих зверей и птиц, которые попали в кадр фотоловушки. Набравшее популярность видео опубликовали в Twitter.

Фотоловушка сняла бредущих птиц, лис, диких котов и полевых мышей. Из-за системы работы фотоловушки, которая автоматически включается и снимает любое движение в радиусе видимости, в кадр попали даже небольшие животныея, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Пользователи принялись умиляться диким зверям и птицам. Один из комментаторов назвал происходящее в видео "оживленным движением". Другой юзер посчитал, что жизнь бревна "более насыщенная" и "социальная", чем у многих людей. Еще один отметил грустный конец одной из птиц, которая угодила в лапы к лесной кошке. Пользователь проследил хронологию жизни животного, оставив скриншоты появления птицы.

Видео с бревном набрало более 2 тысяч ретвитов и 5 тысяч лайков.

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