Парень поборол кабана голыми руками - ВИДЕО

В Индии мужчина голыми руками отбился от напавшего на него из кустов кабана. На видеозапись происшествия обратил внимание видеопортал Newsflare.

Инцидент произошел в городе Дхамтари, штат Чхаттисгарх, в субботу, 2 февраля, когда 43-летний Раджеш Саху (Rajesh Sahu) шел домой. В кустах на него со спины прыгнул кабан. Животное повалило Саху на землю и несколько раз укусило его руки и ноги.

Индийцу удалось сгруппироваться и ударить кабана ногами. Под крики наблюдавших за потасовкой людей животное убежало обратно в кусты. Раненого Саху немедленно доставили в больницу, где ему оказали первую помощь. "Мне очень повезло, что я выжил", - отметил он.

По данным властей, тот же кабан напал еще на двух женщин. Представитель лесного ведомства пообещал, что животное постараются отловить, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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