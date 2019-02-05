Нидерландский политик принял ислам после работы над книгой о его критике

Бывший член нидерландской ультраправой "Партии свободы" Йорам ван Клаверен принял ислам после того, как изменил свои взгляды в ходе работы над критической книгой об этой религии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Dutch News.

"Если вы верите в единого бога и верите, что Мухаммед был пророком, наряду с Иисусом и Моисеем, то вы мусульманин", - цитирует издание ван Клаверена.



Политик ранее входил в "Партию свободы" Герта Вилдерса, известного антиисламской позицией, но покинул партию в 2014 году. Сам ван Клаверен в прошлом также был критиком ислама и называл эту религию "ложью".

"Я содействовал созданию и сохранению негативного имиджа ислама, но никогда не знаешь, как работают предубеждения, пока тебе самому не придется иметь с ними дело", - заявил ван Клаверен.

Издание подчеркивает, что это уже не первый случай обращения в ислам нидерландского политика. В 2011 году нидерландский политик Арно ван Доорн также принял ислам после того, как его исключили из "Партии свободы" за "финансовые нарушения".



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