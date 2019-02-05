Неизвестные отправили письмо с порошком в Университет Осло
Злоумышленники отправили в Университет Осло конверт с подозрительным порошком, на месте работают саперы и экстренные службы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила полиция Осло в Twitter.
"Экстренные службы прибыли [в здание университета] после того, как туда было доставлено письмо, содержащее порошок. Саперная группа также работает на месте для обеспечения безопасности. Лица, вступившие в контакт с содержимым, обследуются медиками", - говорится в сообщении правоохранителей.
Руководитель операции Кристиан Крон Энгесет рассказал Норвежскому телеграфному бюро, что всего пять человек вступили в контакт с порошком, жалоб на состояние здоровья пока не поступало. Само письмо изолировано в отдельной комнате. Первые звонки в полицию поступили около 10:00 по местному времени.
"В письме есть неизвестный нам порошок. Мы берем в расчет то, что он может быть опасен", - сказал Энгесет.
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