Иран пригрозил Израилю ответом на атаки в Сирии

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что в случае продолжения атак в Сирии Израиль получит решительный ответ, который станет для него назидательным уроком. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство IRNA.

По его данным, Шамхани заявил об этом во время встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, который во вторник находится с визитом в Тегеране.



"В случае продолжения подобных действий будут задействованы предусмотренные меры для сдерживания и решительного ответа, который станет назидательным уроком для лживых и преступных правителей Израиля", - сказал Шамхани, говоря об израильской "агрессии" в отношении Сирии.



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