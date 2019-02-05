В Москве неизвестный угрожает взорвать бомбу в храме - ОБНОВЛЕНО
20:18
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в храме Илии Пророка Обыденного в центре Москвы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Уточняется, что храм оцеплен силовиками.
"Произошла словесная перепалка между мужчиной и сотрудником охраны", - пояснили в ведомстве.
Мужчину доставляют в отдел полиции для разбирательства.
---------------
20:03
Полицейские проверяют информацию о мужчине, который якобы угрожает взорвать бомбу в храме Илии Пророка Обыденного в центре Москвы. Об этом, как передает Day.Az, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Проверяем эту информацию, подтверждения пока нет", - сказал собеседник агентства.
При этом представитель экстренных служб столицы уточнил, что храм оцеплен силовиками.
Храм находится недалеко от станции метро "Кропоткинская", по адресу 2-й Обыденский переулок, 6\3, строение 1.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook