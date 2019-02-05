В Москве неизвестный угрожает взорвать бомбу в храме - ОБНОВЛЕНО

20:18

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в храме Илии Пророка Обыденного в центре Москвы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Уточняется, что храм оцеплен силовиками.

"Произошла словесная перепалка между мужчиной и сотрудником охраны", - пояснили в ведомстве.

Мужчину доставляют в отдел полиции для разбирательства.

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20:03

Полицейские проверяют информацию о мужчине, который якобы угрожает взорвать бомбу в храме Илии Пророка Обыденного в центре Москвы. Об этом, как передает Day.Az, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Проверяем эту информацию, подтверждения пока нет", - сказал собеседник агентства.

При этом представитель экстренных служб столицы уточнил, что храм оцеплен силовиками.

Храм находится недалеко от станции метро "Кропоткинская", по адресу 2-й Обыденский переулок, 6\3, строение 1.

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