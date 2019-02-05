В Лондоне неизвестные осквернили могилу Карла Маркса

Неизвестные осквернили могилу немецкого философа, основоположника научного коммунизма Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Guardian.

По информации издания, руководитель траста Friends of Highgate Cemetery Иэн Дангейвелл назвал произошедшее "ужасающей вещью" и отметил, что надгробие Маркса не удастся вернуть к первоначальному виду. Дангейвелл подчеркнул, что вандалы не тронули другие могилы на Хайгейтском кладбище.

"Мы думаем, что это (атака - ред.) было умышленно направлено против Карла Маркса. Это не было случайным", - заявил газете Дангейвелл, добавив, что вандалы сделали все, чтобы стереть имя Маркса с надгробия.

По информации издания, время совершения акта вандализма неизвестно. Полицию проинформировали об инциденте в понедельник вечером, однако руководитель траста Friends of Highgate Cemetery полагает, что инцидент мог произойти на прошлой неделе или раньше. Кроме того, Дангейвелл пришел к выводу о том, что вандал, предположительно, был левшой и орудовал молотком.

Издание подчеркивает, что ущерб, нанесенный надгробию, пока не был оценен. Администрация кладбища сообщила о намерении "как можно скорее" вернуть монументу первоначальный вид. Отмечается, кроме того, что могилу Маркса уже неоднократно оскверняли, и руководство кладбища намерено обсудить возможность установления на территории могилы немецкого философа камер видеонаблюдения.



Могила Карла Маркса находится в восточной части Хайгейтского кладбища в Лондоне. В ней покоятся Карл Маркс и его супруга Женни Маркс, а также другие члены их семьи.



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