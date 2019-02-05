Границу между Данией и Германией предложили включить в список наследия ЮНЕСКО
5 февраля 2019 20:40 139
Министр культуры Дании Метте Бок предложила включить пограничную зону между Данией и Германией в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Local.
Бок заявила, что приграничная зона между двумя этими странами является "уникальной".
"Сотрудничество между меньшинством и большинством по обе стороны границы между Данией и Германией является огромным источником вдохновения на фоне крупных пограничных конфликтов в мире", - сказала Бок.
По данным издания, заявка на включение пограничной зоны будет подана в партнерстве с Германией. Заявление рассмотрят в 2020 году.
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