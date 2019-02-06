В Бишкеке закрыли аэропорт

Международный аэропорт "Манас" столицы Киргизии временно закрыт из-за погодных условий. Об этом, как передает Day.Az, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь воздушной гавани Алия Курбанова.

Сильный снегопад и боковой ветер уже стали причиной задержки около десяти рейсов. В том числе отложены вылеты по маршруту Бишкек-Москва и Бишкек-Дубай, уточнила она.

"Аэропорт временно закрыт из-за погоды, предварительно он должен восстановить свою деятельность к 11 часам по местному времени", - заявила Курбанова.

Это уже второй срыв работы аэропорта на этой неделе. Во вторник на электронную почту одной из авиакомпаний Киргизии поступило сообщение о якобы заложенном в одном из зданий аэропорта взрывном устройстве.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники госкомитета нацбезопасности и МВД Киргизии. В здании была объявлена эвакуация пассажиров и персонала. На полный осмотр здания у специалистов ушло более 2 часов. Сообщение оказалось ложным. Никаких взрывных устройств не обнаружили.