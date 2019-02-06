Трамп заявил, что астронавты США возобновят полеты на американских ракетах

Американские астронавты возобновят полеты в космос на ракетах, произведенных в США, в 2019 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"В этом году американские астронавты снова отправятся в космос на американских ракетах", - сказал он, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", которое по традиции транслировалось в прямом эфире всеми крупнейшими американскими телекомпаниями.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner, первый пилотируемый полет которого предварительно запланирован на август. Ему должен предшествовать беспилотный запуск, намеченный на март. На орбиту Starliner выведет ракета-носитель Atlas V, созданная совместным предприятием Boeing и Loсkheed Martin - United Launch Alliance.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX. Беспилотный полет Crew Dragon запланирован на февраль, с экипажем - на июнь-июль.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.