К 2038 году в Германии не останется электростанций, работающих на угле: такой план, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, предложило правительство страны.

К 2022 году планируется закрыть станции, которые работают на буром угле и торфе: они выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов и других вредных веществ, чем станции на каменном угле.

После 2022 года начнут закрываться электростанции, работающие на каменном угле. К 2032 году объем электроэнергии на угольном топливе должен сократиться на 62% с нынешних 45 гигаватт за год до 17 гигаватт. И не позже, чем к 2038 году, все угольные электростанции должны закрыться.

Вместо этого больше электричества будут производить с возобновляемыми источниками энергии. Планируется, что к 2035 году до 60% электроэнергии Германия будет получать из ветра, солнца или биотоплива. Уже сейчас в особенно ветреные и солнечные дни до 85% своих энергетических нужд Германия удовлетворяет из "зеленых" источников.

Чтобы переход был плавным, правительство будет создавать новые рабочие места в угледобывающих регионах и переобучит сотрудников закрывающихся станций. Вдобавок, чтобы не произошло резкого роста цен на электричество, новые производители "зеленой" энергии получат субсидии.

Этот план был принят, чтобы ускорить сокращение вредных выбросов в Германии. Недавно с той же целью предложили ограничить скорость на автобанах до 130 километров в час. Пока сокращение вредных выбросов в атмосферу в Германии идет медленнее, чем планировалось: правительство уже объявило, что не сможет снизить их к 2020 году на 40% по сравнению с 1990 годом, как планировалось ранее. Сейчас выбросы сократились по сравнению с 1990 годом на 32%.