Американская горнолыжница разогналась до 100 км/ч и вылетела с трассы - ВИДЕО

6 февраля 2019 10:40

Американская горнолыжница Линдси Вонн вылетела с трассы во время заезда на чемпионате мира в Оре (Швеция). Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте телеканала Eurosport.

Вонн проходила дистанцию в супергиганте. На одном из участков она разогналась до скорости около 100 километров в час и наехала на флажок, из-за чего упала и вылетела за пределы трассы. Американка не получила серьезных повреждений и самостоятельно смогла подняться и уйти.

Для Вонн этот турнир станет последним в карьере. Она является самой титулованной американкой в горнолыжном спорте. В 2010 году спортсменка стала олимпийской чемпионкой, она четыре раза выигрывала Кубок мира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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Горнолыжница из США разогналась до 100 километров в час и вылетела с трассы

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