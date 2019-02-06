В древнем замке крестоносцев в Сирии обнаружили тайную комнату - ВИДЕО

Сирийские археологи обнаружили удивительную находку - секретную комнату, расположенную в замке Крак Де Шевалье, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

За все время существования она выдержала немало осад и битв, но в 2014-м была частично разрушена террористами.

Комната была обнаружена специалистами случайно во время реставрационных работ.

"Когда мы расчищали коридоры, увидели пролом в стене, а за ним какое-то пространство. Мы разобрали кладку и обнаружили комнату, о существовании которой никто не подозревал" - рассказал смотритель замка Мухаммад Харири.

Предназначение комнаты на настоящий момент неизвестно. Археологи предполагают, что комната была либо прачечной, либо использовалась для приготовления вина. Более вероятной является вторая версия.

Образцы камней из чаш и кладки уже были направлены на экспертизу в Венгрию. Об истинном предназначении комнаты станет известно после того, как придут результаты.

Замок Крак Де Шевалье является крупнейшим замком крестоносцев на Ближнем Востоке и их самой известной крепостью за пределами Европы.

В 2006 году крепость была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А уже в 2013-м ее заняли террористы и держали там пленников.

В ноябре прошлого года основные работы по расчистке завалов в Крак де-Шевалье были завершены и ворота крепости вновь открылись для посетителей.

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