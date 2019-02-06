Стала известна дата встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет с 27 по 28 февраля во Вьетнаме. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Politico.

Трамп подтвердил дату встречи с Ким Чен Ыном во время выступления перед Конгрессом.

Как сообщает ТАСС, спецпредставитель Госдепа США уже прибыл в Пхеньян для подготовки встречи двух лидеров.

В январе уже сообщалось об обсуждении властями США и КНДР возможности и деталей проведения новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Первый саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, где говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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