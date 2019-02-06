Девушка посетила маникюрный салон и лишилась фаланги пальца

Жительнице Австралии ампутировали фалангу пальца после неаккуратно выполненного маникюра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Daily Mail со ссылкой на телепередачу A Current Affair.

Стелла Фальконе (Stella Falcone) подхватила бактериальную инфекцию в результате небольшого пореза кутикулы в маникюрном салоне города Мельбурн. Девушка обратилась в больницу, где впоследствии за шесть дней перенесла пять операций. "Оборудование в маникюрном салоне оказалось не стерильно чистым, - объясняет Фальконе. - Из-за этого я лишилась фаланги пальца".

Австралийка решилась рассказать свою историю после просмотра телепередачи A Current Affair. Приглашенный гость, врач и политик Керрин Фелпс (Kerryn Phelps), заметил порез на пальце ведущей Алекс Бернхардт (Alex Bernhardt) и посоветовал ей немедленно обратиться в больницу.

После этого сотни женщин признались, что заражались инфекционными заболеваниями от непрофессионального маникюра. Так, австралийка Рита Павлис (Rita Pavlis) также лишилась части пальца после похода в маникюрный салон. "Я осталась без ногтя, когда врачи вынужденно разрезали мне палец", - вспоминает она.

Владелец салона, в который Бернхардт обратилась за маникюром, пожелал прокомментировать инцидент. По его мнению, женщина "выдумала историю", поскольку сотрудники внимательно следят за чистотой салона.

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