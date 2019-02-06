В Перу найдены могилы знати доколумбовой эпохи - ВИДЕО

Археологи из музея Тумбас Реалес де Сипан при раскопках на севере Перу обнаружили три богато украшенные могилы представителей знати древней культуры Моче. Гробницы изготовлены из саманных кирпичей различного размера и датируются средним периодом культуры Моче (около 600-700 годов н.э.), передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В одной из могил найдены останки женщины с ребенком, украшенные медными предметами - нагрудниками и ободками для волос. Другая, по мнению директора музея Уолтера Алвы, могла принадлежать военному предводителю: в ней вместе с останками найдено оружие и корона. В третьей покоятся останки мужчины, социальный статус которого неизвестен.

Вместе с этим найдены керамические статуэтки. Одна из них изображает улитку, другая - человека, сидящего на троне, а третья - любовную сцену. Гончарное производство у культуры Моче было развито со II века.

В Перу найдены могилы знати доколумбовой эпохи

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