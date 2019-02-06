США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы

США планируют начать размещение усовершенствованного оружия в Европе уже в первой половине 2020 года, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"О нацеленности США на дальнейшее обострение международной обстановки свидетельствует утвержденная в конце 2018 года программа серийного производства усовершенствованных авиационных ядерных боеприпасов", - уточнил он на брифинге в МИА "Россия сегодня".

Сидоров добавил, что сейчас в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции хранятся около 200 неуправляемых авиабомб предыдущего поколения. На тех же авиабазах Вашингтон намерен разместить новые образцы.

"При этом подготовка американскими специалистами личного состава вооруженных сил указанных стран к применению ядерных боеприпасов является прямым нарушением Договора о нераспостранении ядерного оружия (ДНЯО. - Прим. ред.)", - заключил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на фоне приостановки Вашингтоном участия в ДРСМД заявил, что Москву тревожит подход США к выполнению обязательств по ДНЯО.

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