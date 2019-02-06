Турция резко осудила заявление Макрона

Так называемый "геноцид армян" является ложью и политическим обманом, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о событиях 1915 года. Об этом, как передает Day.Az, пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Калын отметил, что т. н. "геноцид армян" не имеет под собой исторической основы, и нет никаких фактов, доказывающих массовое истребление армян во время событий 1915 года.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Турция резко осуждает заявление президента Франции.

По его словам, Макрон своими заявлениями хочет поменять повестку дня во Франции, переживающей кризис.

Напомним, что ранее президент Франции Макрон назвал события 1915 года "геноцидом армян" и "преступлением против человечности"

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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