Женщина из Германии видит лица на расстоянии 1,5 километра
Вероника Сейдер - женщина, зрение которой признано самым острым в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, удивительная способность отлично видеть то, что находится вдали, проявилась у Вероники Сейдер еще в детстве. Но поначалу никто не проявлял к этому особого интереса. Ребенок обладает хорошим зрением? Прекрасно! И лишь в 1972 году, когда Вероника уже была студенткой, ее особенностью заинтересовались специалисты Штутгартского университета в Германии.
В ходе эксперимента выяснилось, что девушка легко может различать лица людей, находящихся на расстоянии более полутора километров от нее, вплоть до мелких деталей. Специалисты заявили, что Вероника обладательница уникального зрения, ее зоркость в 20 раз превышает способности обычных людей.
Кроме того выяснилось, что Вероника не только отлично видит то, что находится далеко от нее, но и различает гораздо больше цветов, чем другие люди. Девушке удавалось видеть не конечный результат какого-то определенного оттенка, а весь спектр каждого из представленных ей цветов.
Специалисты Штутгартского университета назвали зрение Вероники Сейдер аномальным, ее способности отмечены в Книге рекордов Гиннеса. До сих пор такое острое зрение не было выявлено ни у одного человека.
Несмотря на то, что Сейдер официально была признана самым зорким человеком в мире, она предпочла не привлекать к себе особого внимания: Вероника стала дантистом и не афиширует свою жизнь.
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