Собаки спасли потерявшую сознание хозяйку и позвали соседку - ВИДЕО
6 февраля 2019 15:12 67
Камера дверного глазка зафиксировала момент, как два домашних питомца бросились из частного дома, расположенного в городе Сент-Огастин (штат Флорида, США), когда их владелице стало плохо, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Собаки побежали к дому соседки и сопроводили её до своего дома. Девушка сразу же догадалась о серьёзности ситуации и обнаружила хозяйку животных лежащей на полу без сознания.
Через несколько минут на место вызова прибыли медики и забрали владелицу дома.
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