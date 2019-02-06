Собаки спасли потерявшую сознание хозяйку и позвали соседку - ВИДЕО

Камера дверного глазка зафиксировала момент, как два домашних питомца бросились из частного дома, расположенного в городе Сент-Огастин (штат Флорида, США), когда их владелице стало плохо, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Собаки побежали к дому соседки и сопроводили её до своего дома. Девушка сразу же догадалась о серьёзности ситуации и обнаружила хозяйку животных лежащей на полу без сознания.

Через несколько минут на место вызова прибыли медики и забрали владелицу дома.

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