Спасение автобуса от лавины попало на камеры - ВИДЕО

В норвежском городе Гейрагер произошел удивительный случай. Там автобус сумел проехать по дороге всего за несколько секунд до того, как на трассу обрушилась лавина, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кадрами с места события в соцсетях поделился очевидец Мартин Хомлонг.

Как сообщают местные СМИ, на остановке для общественного транспорта Хомлонгу удалось пообщаться с водителем автобуса, и тот признался, что даже не подозревал об опасности, пока его зеркало заднего вида не стало полностью белым из-за снега.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На следующий день на место прибыли специалисты для оценки состояния дороги.

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