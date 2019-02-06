США выводят войска из Афганистана

США пообещали талибам вывести часть своих войск из Афганистана уже весной 2019 года. Об этом рассказал представитель движения "Талибан" Моулави Абдусалам Ханафи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Американцы сказали нам, что половину своих войск будут выводить с начала февраля и до конца апреля", - заявил он на межафганском форуме в Москве. График, по его словам, еще будет обсуждаться.

5 февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что движение надеется, что уход американских военных "не займет долгие годы, может быть, месяцы, но не годы". Он отмечал, что договоренности о точных сроках пока нет.

28 января спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что американская делегация договорилась с талибами о принципах мирного соглашения. Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится уже почти 20 лет.

"Талибан" образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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