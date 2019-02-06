В Стамбуле обрушилось жилое здание, под завалами остались люди - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

18:38 Сообщается, что обрушению жилого здания в Стамбуле предшествовал взрыв, причиной которого стала утечка природного газа, передает Day.Az со ссылкой на Trend. На первом этаже обрушившегося здания находилось ателье, где работали 20 человек, пишут турецкие СМИ. Также СМИ сообщают, что скопление большого количества людей на месте происшествия мешает спасательным работам. На данный момент из-под завалов спасены два человека. -----------

17:59 В Стамбуле под завалами обрушившегося жилого здания находятся 12 семей. По предварительным данным, здание, которое обрушилось, является новостройкой. О причинах происшествия ничего не сообщается. Как сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, один человек в результате обрушения погиб, один спасен, передает Day.Az.

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17:50

В Стамбуле обрушилось шестиэтажное жилое здание. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что под завалами остались люди. На место происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей.

В настоящее время неизвестно количество находящихся под завалами людей. Сообщается, что спасен один человек, которого вытащили из-под завалов.

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