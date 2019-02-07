Британцы увидели НЛО в форме пули - ВИДЕО

Жители Стаффордшира 1 февраля стали свидетелями полета огромного НЛО. Очевидцы обеспокоены этим происшествием, передает Day.Az со ссылкой на rusfakt.ru.

Неопознанный объект был зафиксирован на видео над городком Чедл. Очевидцы заявили, что НЛО было черного цвета, а по форме напоминало пулю огромного размера. Сделанную запись отправили в Mufon. Именно эта организация и выложила затем видеоролик в сеть.

НЛО внешне напомнило всемирно известный корабль "Черный рыцарь". Напомним, что этот объект был замечен жителями Земли в прошлом веке. С тех времен люди пытаются понять, был ли это дейтвительно инопланетный корабль или просто космический мусор. Согласно словам уфологов и очевидцев, этот объект в последний раз заметили на земной орбите осенью 2018 года, когда он слишком близко подлетел к Луне.

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