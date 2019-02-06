В Венесуэле вертолет рухнул во время военных учений

Пятеро военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы пострадали при падении вертолета в штате Кохедес на западе страны, сообщает в среду интернет-издание Venezuela al Dia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причины аварии не называются.

Сразу после случившегося пострадавшим была оказана медицинская помощь. У находившихся в вертолете военных были диагностированы множественные черепно-мозговые травмы, а также повреждения грудной клетки и живота. Сейчас их жизням ничего не угрожает, отмечает издание.

Представители вооруженных сил Венесуэлы пока никак не прокомментировали случившееся.