Турция поприветствовала решение России об отмене виз для ряда граждан

Анкара приветствует решение президента России Владимира Путина об отмене виз для ряда категорий турецких граждан, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно указу Путина, теперь по безвизовому режиму смогут въезжать в РФ граждане Турции со спецпаспортами в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения, а также профессиональные водители, осуществляющие международные автоперевозки, "при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации"



"Мы с удовлетворением приветствуем подписание сегодня президентом РФ Владимиром Путиным указа об отмене виз для граждан Турции со спецпаспортами и профессиональных водителей, осуществляющих международные автоперевозки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято по итогам консультаций между РФ и Турцией по консульским вопросам в ноябре прошлого года. "Мы продолжим переговоры с МИД России с целью скорейшего вступления в силу данного указа. Мы ожидаем полной отмены визового режима для наших граждан, которая была введена в 2010 году", - говорится в заявлении.



В ноябре 2015 года Путин в числе специальных экономических мер против Турции приостановил безвизовый режим с этой страной, сделав ряд исключений. Список исключений уже был расширен в мае 2017 года, тогда в него были добавлены турецкие граждане, являющиеся членами экипажей воздушных судов Турции, а также граждане, имеющие действительные служебные паспорта и направляемые в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения, и члены их семей.

