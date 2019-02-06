Нурмагомедову предложили провести боксерский поединок в «Лужниках»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что Федерация бокса России предложила ему провести поединок на стадионе "Лужники", сообщает "РИА Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Федерация бокса России выступила с предложением. Лето, "Лужники". Как вы думаете, друзья, нужен мне этот вызов или нет?" - написал боец в инстаграме.

Чемпион UFC отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку, произошедшую после поединка против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229.