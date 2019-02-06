В Нью-Йорке выставили на продажу дом, в котором президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, родной дом Трампа выставили на продажу за $2,9 млн.

Как отмечается, речь идет о кирпичном особняке площадью 232 квадратных метра в районе Квинс.

При этом здание продается вместе с картонной фигурой Трампа в полный рост.

В 2017 году СМИ сообщили, что дом детства Трампа в Квинсе был продан таинственному покупателю.