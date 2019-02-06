Помпео об изменении борьбы с "ИГ"

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что союзникам по международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ удалось достигнуть прогресса в борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ), из-за чего характер борьбы изменится. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, мир "вступает в эру децентрализованного джихада", поэтому суть противостояния террористам ИГ должна меняться.

Помпео также призвал партнеров "постоянно побеждать ИГ, не оставляя террористам мест для убежища. Опасность, по его словам, все еще сохраняется в Сирии и Ираке, а иракский стабилизационный фонд нуждается в $350 млн.