Отделение USCIS в Афинах будет отвечать и за Азербайджан

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) закрывает свой офис в Москве 29 марта из-за существенного спада объема работы, он прекратит работу уже 28 февраля, говорится в сообщении, распространенном в среду этим ведомством, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за существенного снижения объема работы USCIS окончательно закрывает свой местный офис в Москве 29 марта 2019 года. Последний день, когда офис будет открыт для граждан и будет принимать заявки, - 28 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

В будущем его функции будет выполнять местное отделение ведомства в столице Греции Афинах. Оно также будет отвечать за Армению, Азербайджан, Белоруссию, Эстонию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Молдову Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан.

"Посольство США в Москве примет на себя некоторое ограниченное количество услуг, которые ранее оказывала USCIS частным лицам, проживающим в России", - сказано в сообщении.

Служба гражданства и иммиграции США отвечает за рассмотрение вопросов, связанных с прошениями об иммиграции и предоставлением убежища.