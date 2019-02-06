Из-за расистского скандала сорвалась премьера фильма с Лиамом Нисаном

Создатели фильма "Снегоуборщик", главную роль в котором сыграл актер Лиам Нисон, отменили "красную дорожку" и прием по случаю выхода картины. Более того, ни запретили актеру появляться в кинотеатре во время показа фильма, сообщает ES, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Причиной всего этого стало неосторожное высказывание актера, которое многие сочли расистским. В интервью изданию Independent Лиам Нисон рассказал о случае, который произошел с ним давно в прошлом: вернувшись домой из-за границы и узнал, что его подруга стала жертвой изнасилования. Позже она, по просьбе описать злоумышленника, призналась, что он был темнокожим. Как признался актер, на него напало дикое желание отомстить. Он неделю ходил по вечерам по улицам с тяжелой дубинкой: "Я ждал, пока на меня из паба выйдет какой-нибудь черный ублюдок, чтобы я смог убить его".

Как утверждает Лиам, ему стыдно вспоминать тот период. Нисону даже пришлось бегать по два часа в день и ходить на исповеди, чтобы избавиться от чувства гнева. Кроме этого, по словам самого актера, если бы человек, изнасиловавший его подругу, был белым, его реакция была бы такой же.

Вскоре после скандала Лиам заявил о том, что он не расист, а также высказался об этой проблеме: "Мы все притворяемся, что мы все политкорректны в этой стране (США - ред.) ... и в моей тоже. Просто иногда надо заглянуть под поверхность и вы увидите там расизм, фанатизм и все остальное".