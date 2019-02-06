Болельщица скончалась после попадания бейсбольным мячом в голову

На матче MLB между "Лос-Анджелес Доджерс" и "Сан-Диего Падрес" произошла трагедия сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. 79-летняя поклонница "Доджерс" Линда Голдблум, отправившаяся на матч в день своего рождения, пострадала от удара бейсбольным мячом, который прилетел женщине в голову с площадки после удара битой игрока гостей.

В больнице Линде сделали экстренную операцию на мозге, три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ничего не помогло - Голдблум умерла, не приходя в себя.