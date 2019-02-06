Лидеров талибов могут исключить из международных черных списков

Участники встречи по Афганистану выступили за исключение лидеров талибов из международных черных списков для продвижения мирного процесса, говорится в принятом заявлении по итогам межафганских переговоров в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Участники также считают необходимым исключение лидеров "Талибана" из черных списков ООН и открытие официального политического бюро в Катаре для продвижения мирного процесса", - говорится в зачитанном участниками заявлении по итогам двухдневной конференции.



Конференция афганских политиков по урегулированию в стране проходит 5-6 февраля в Москве. Помимо российской диаспоры и политиков и активистов из Афганистана, на ней присутствуют представители афганских диаспор из ряда других стран.

В переговорах принимают участие представители движения "Талибан", а также делегация афганских политиков и общественных деятелей, которую возглавляет экс-президент Афганистана Хамид Карзай. В МИД РФ РИА Новости ранее уточнили, что данная конференция созывается именно афганской диаспорой и не является продолжением московского формата урегулирования по Афганистану.

