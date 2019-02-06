США перебросят к границе с Мексикой 250 военных

Министерство обороны США перебрасывает 250 военнослужащих в штат Техас для помощи службе таможенного и пограничного контроля в борьбе с нелегальными мигрантами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Среди этих военнослужащих есть военная полиция, медицинский персонал и инженеры, которые будут поддерживать укрепление пунктов пропуска (на границе с Мексикой - ред.)", - говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что военные будут переброшены из Аризоны в район пункта пропуск Eagle на границе с Мексикой.

Ранее минобороны США сообщило, что направит около 3750 военнослужащих для оказания дополнительной поддержки службе пограничного и таможенного контроля на юго-западном участке границы с Мексикой. Это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 военнослужащих. Дополнительные подразделения будут развернуты на срок 90 дней.



В конце января, как сообщал телеканал Telesur, новый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону США. До этого еще один караван начал движение из Сальвадора.

Президент США Дональд Трамп уделяет повышенное внимание борьбе с нелегальными мигрантами, которых, по его данным, в стране насчитывается около 25 миллионов.

