Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории

Прошлый год не смог побить рекорд по рекордно высоким температурам, поставленный в 2016 году, но вошел в четверку самых жарких сезонов за всю историю наблюдений, заявили представители НАСА на пресс-конференции в Институте космических исследований имени Годдарда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Прошлый год стал очередным экстремально жарким сезоном, который дополнительно наложился на долгосрочное глобальное потепление. Его последствия уже можно увидеть и ощутить, начиная с потопов у берегов США и заканчивая волнами жары, необычно высоким уровнем осадков и сдвигами в экосистемах", - заявил Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований НАСА имени Годдарда (США).

Начиная с 2015 года, средние температуры на Земле постоянно устанавливали новые рекорды каждый месяц, превышая норму на 1-1,5 градуса Цельсия. Особенно серьезной ситуация была в первые пять месяцев и в августе 2016 года, когда типичные температуры в Арктике и в некоторых регионах России были выше нормы на 5-9 градусов.

Два последних года эти тренды стали несколько менее тревожными, что связано с переменами в характере климатического феномена Эль-Ниньо, чей необычно высокий уровень активности разогревал воды Тихого океана три года назад. Эти изменения, вопреки ожиданиям ученых, не остановили серию рекордов, и 2017 и 2018 годы не сильно уступили рекордсменам последних лет.



В среднем, температуры на Земле в прошлом году, как показывают наблюдения НАСА, были выше типичных значений для 20 века примерно на 0,83 градуса Цельсия. Как и в прошлые сезоны, потепление затронуло почти все регионы Земли, однако степень этих изменений была достаточно разной.

Сильнее всего эти перемены ощутили жители Восточной Сибири, Арктики, Центральной Европы и Ближнего Востока, где средние температуры поставили новые рекорды и превышали норму примерно на 2-5 градусов Цельсия. С другой стороны, температуры не выросли, а заметно снизились на российском Урале, в Канаде и в Казахстане.

К схожим выводам пришли еще четыре других климатических организации - Администрация океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Британская метеорологическая организация (Met Office) и климатические проекты университета Беркли в Калифорнии и британского Йоркского университета.

Их наблюдения показали, что 2018 год входит в четверку самых теплых годичных циклов, уступая лишь 2017, 2015 и 2016 годам. По некоторым месяцам, к примеру, по декабрю, прошлый год стал или абсолютным лидером, или занял второе место в этом рейтинге, и ни один из них не опустился ниже пятой строчки.

Как пояснил Шмидт в беседе с корреспондентом РИА Новости, прошлогодние извержения вулканов, в том числе ноябрьские и январские выбросы пепла и сажи из вулкана Агунг на острове Бали, не затормозили глобальное потепление и не повлияли на климат в целом, так как они не достигли стратосферы.

"Для меня это был не просто интересный научный вопрос - моя сестра живет неподалеку от вулкана, и поэтому я очень пристально следил за его состоянием. Сейчас можно сказать, что его извержение и остальные подобные события выбросили слишком мало двуокиси серы и на слишком небольшую высоту, чтобы они могли повлиять на климат нескольких следующих лет", - отметил ученый.

По его словам, специалисты НАСА продолжают следить за ситуацией на Бали и в других геологических "горячих точках". Если там что-то произойдет более серьезное, то климатологи оперативно приступят к изучению потенциальных последствий подобных катаклизмов и уточнят свои прогнозы на следующий год.

Новые температурные рекорды, как добавил Шмидт, не несут ничего хорошего для состояния вечной мерзлоты в российской, канадской, американской и европейской Арктике. Его таяние сильно ускорится в ближайшие годы, что приведет к высвобождению больших количеств парниковых газов из бывшей замороженной почвы и ускорению глобального потепления.

