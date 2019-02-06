Талибы захотели бороться с "ИГ"

Движение "Талибан" выражало заинтересованность в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Афганистане, заявил журналистам экс-советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности и кандидат на пост президента на предстоящих выборах в стране Мохаммад Ханиф Атмар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Талибан уже выражал свою заинтересованность в борьбе с ДАИШ (арабский акроним ИГ - ред.) в стране", - сказал Атмар.



В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

