Al Jazeera о тяжелой жизни сирийских армян-ювелиров в Армении

Катарская телекомпания "Al Jazeera" на своем сайте опубликовала статью о переехавших из Сирии в Армению ювелирах, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В статье, в частности, отмечается, что в результате гражданской войны в Сирии тысячи ювелиров армянского происхождения переехали в Армению, но не всем судьба улыбнулась на новом месте.

"Слабая экономика Армении, отсутствие возможностей трудоустройства, низкая заработная плата и высокие расходы на жилье сделали жизнь сложной для многих сирийских армян. Некоторым ювелирам из Сирии пришлось оставить свою профессию и на новом месте заняться тем, что приносит доход", - отмечается в статье.

В материале представлены также истории сирийских ювелиров армянского происхождения, которые, несмотря на трудности, после переезда в Армению продолжили заниматься "делом своей жизни" ․

В беседе с корреспондентом "Al Jazeera", некоторые сирийские армяне рассказали также о способах выживания в республике и будущих планах на жизнь.