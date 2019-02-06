Трамп выдвинул кандидатуру на пост президента Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня я имею удовольствие представить моего кандидата на пост президента Всемирного банка господина Дэвида Мэлпаса", - сказал Трамп.
Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким ушел в отставку 1 февраля, обязанности главы банка сейчас исполняет исполнительный директор Кристалина Георгиева. Всемирный банк рассчитывает закончить процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а процесс его утверждения - до середины апреля.
Джим Ён Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.
Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США - страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.