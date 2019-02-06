Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1

Стал известен окончательный список гонщиков и команд, которые примут участие в новом сезоне Формулы 1. В составе команд произошло два изменения: "Форс Индия" была переименована в "Рейсинг Пойнт", а "Заубер" сменил имя на "Альфа Ромео Рейсинг". Оба коллектива покажут свои новые машины 13 и 18 февраля соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Mercedes Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас Ferrari Себастьян Феттель, Шарль Леклер Red Bull Racing-Honda Макс Ферстаппен, Пьер Гасли Renault Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг Haas-Ferrari Ромен Грожан, Кевин Магнуссен McLaren-Renault Карлос Сайнс, Ландо Норрис Racing Point-Mercedes Серхио Перес, Лэнс Стролл Alfa Romeo Racing-Ferrari Кими Райкконен, Антонио Джовинацци Scuderia Toro Rosso-Honda Даниил Квят, Александр Албон Williams Racing Джордж Рассел, Роберт Кубица