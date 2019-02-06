Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1

6 февраля 2019 23:34

Стал известен окончательный список гонщиков и команд, которые примут участие в новом сезоне Формулы 1. В составе команд произошло два изменения: "Форс Индия" была переименована в "Рейсинг Пойнт", а "Заубер" сменил имя на "Альфа Ромео Рейсинг". Оба коллектива покажут свои новые машины 13 и 18 февраля соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Mercedes  Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Ferrari  Себастьян Феттель, Шарль Леклер
Red Bull Racing-Honda  Макс Ферстаппен, Пьер Гасли
Renault  Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг
Haas-Ferrari  Ромен Грожан, Кевин Магнуссен
McLaren-Renault  Карлос Сайнс, Ландо Норрис
Racing Point-Mercedes  Серхио Перес, Лэнс Стролл
Alfa Romeo Racing-Ferrari  Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
Scuderia Toro Rosso-Honda  Даниил Квят, Александр Албон
Williams Racing  Джордж Рассел, Роберт Кубица
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