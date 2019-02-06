Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1
6 февраля 2019 23:34 172
Стал известен окончательный список гонщиков и команд, которые примут участие в новом сезоне Формулы 1. В составе команд произошло два изменения: "Форс Индия" была переименована в "Рейсинг Пойнт", а "Заубер" сменил имя на "Альфа Ромео Рейсинг". Оба коллектива покажут свои новые машины 13 и 18 февраля соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
|Mercedes
|Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
|Ferrari
|Себастьян Феттель, Шарль Леклер
|Red Bull Racing-Honda
|Макс Ферстаппен, Пьер Гасли
|Renault
|Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг
|Haas-Ferrari
|Ромен Грожан, Кевин Магнуссен
|McLaren-Renault
|Карлос Сайнс, Ландо Норрис
|Racing Point-Mercedes
|Серхио Перес, Лэнс Стролл
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|Даниил Квят, Александр Албон
|Williams Racing
|Джордж Рассел, Роберт Кубица
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