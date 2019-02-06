В Москве прихожане храма грузинской диаспоры объявили голодовку

Прихожане храма Великомученика Георгия Победоносца в центре Москвы, который является духовным центром грузинской диаспоры в столице, устроили голодовку, чтобы сменить батюшку и старосту, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Во вторник прихожане храма на Большой Грузинской улице, 13, объявили голодовку. В акции участвовали около десяти человек", - рассказал собеседник агентства.



По его словам, прихожане выдвигали требования, они хотели заменить батюшку и старосту. Проводится проверка, уточнил источник.

Вместе с тем, как сообщил РИА Новости настоятель храма протоиерей Федор Кречетов, конфликт начался в декабре 2018 года из-за неподтвержденного канонического статуса священника из Абхазии Романа Зарнадзе. Он с середины 1990-х годов проживает в Москве и желает продолжать свое служение в этом храме. Однако для этого он должен получить благословение священноначалия Грузинской церкви, пояснил настоятель.

"Он служить канонически не имеет права, потому что по церковным канонам для этого нужен документ - указ о направлении на служение правящего архиерея. Такого указа он не имеет... Ему сказали, что пока он не имеет документа, ему нельзя отдельно служить, можно только причащаться. Он отреагировал болезненно, сказав, "я столько лет здесь, а вы мне не верите", - отметил настоятель.

По словам Кречетова, во вторник вечером после молебна в храм Георгия Победоносца пришли десять прихожан, поддерживающих Зарнадзе. Они потребовали сделать его настоятелем. Активисты также объявили о намерении проводить голодовку, пока их требования не будут удовлетворены. Вызванный участковый провел беседу c ними, и они согласились покинуть храм. Однако наутро в среду они снова пришли и заявили о намерении настаивать на своих требованиях, констатировал Кречетов.

Как пояснил РИА Новости источник в Московском патриархате, протоиерей Роман Зарнадзе в течение многих лет игнорирует вызовы в Грузинскую патриархию для назначения на постоянное место служения.



"Он никоим образом не представляет Грузинскую церковь и не имеет никакого отношения к московскому храму Георгия Победоносца..., но, очевидно, очень хотел бы стать там настоятелем, из-за чего вместе со своими немногочисленными последователями и устроил эту безобразную акцию. С точки зрения Церкви подобные кощунственные действия в храме недопустимы", - подчеркнул представитель Церкви.

Он выразил надежду, что полиция разберется в ситуации и пример "необходимые меры для защиты духовенства и общины храма от подобных хулиганских посягательств".

Храм, согласно данным на его сайте, относится к Московской городской епархии Русской православной церкви, является духовным центром грузинской диаспоры в Москве. Там ведутся службы на грузинском и русском языках по соглашению между патриархами Русской и Грузинской православных церквей.

