Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Реала»

"Барселона" и мадридский "Реал" объявили составы на первый матч 1/2 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси не выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав "Барселоны": тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.

Стартовый состав "Реала": Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.