МИД Турции обвинил Макрона в пренебрежении историческими фактами
Турции нечему учиться у высокомерных французских политиков, не имеющих базовых знаний истории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал в среду официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, передает Day.Az.
Аксой отметил, что события 1915 года, будучи предметом правовой, исторической и академической дискуссии, были "неоднократно описаны" властям Франции во главе с президентом страны.
"Несмотря на это, Президент Франции Макрон пренебрегая историческими фактами, а также решениями Европейского суда по правам человека и конституционного суда Франции, пытается выполнить данное обещание с целью получить голоса армянских избирателей", - сказал Аксой.
Представитель МИД отметил, что Турция придает большое значения расследованию данных событий и созданию для этого совместной комиссии.
"Нам нечему учиться у высокомерных французских политиков, не имеющих базовых знаний истории и ответственных за массовые убийства в Алжире, а также геноцид в Руанде", - добавил Аксой.
Напомним, что президент Франции Макрон назвал события 1915 года "геноцидом армян" и "преступлением против человечности".
Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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