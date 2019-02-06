МИД Турции обвинил Макрона в пренебрежении историческими фактами

Турции нечему учиться у высокомерных французских политиков, не имеющих базовых знаний истории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал в среду официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, передает Day.Az.

Аксой отметил, что события 1915 года, будучи предметом правовой, исторической и академической дискуссии, были "неоднократно описаны" властям Франции во главе с президентом страны.

"Несмотря на это, Президент Франции Макрон пренебрегая историческими фактами, а также решениями Европейского суда по правам человека и конституционного суда Франции, пытается выполнить данное обещание с целью получить голоса армянских избирателей", - сказал Аксой.

Представитель МИД отметил, что Турция придает большое значения расследованию данных событий и созданию для этого совместной комиссии.

"Нам нечему учиться у высокомерных французских политиков, не имеющих базовых знаний истории и ответственных за массовые убийства в Алжире, а также геноцид в Руанде", - добавил Аксой.

Напомним, что президент Франции Макрон назвал события 1915 года "геноцидом армян" и "преступлением против человечности".

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.